أخمدت فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا حريقاً كبيراً اندلع في سوق الخضار والفواكه المركزي نتج عنه تلف الجهة الجنوبية بالكامل والتي تمثل 50%‏ من السوق، بمتابعة أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز.

وأوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا باشرت بلاغاً مساء اليوم (الأربعاء) عن حادثة حريق بسوق الخضار المركزي بمدينة سكاكا، إذ انتقلت فرق الدفاع المدني المتخصصة المزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة لمواجهة مثل هذه الحوادث، وتكللت هذه الجهود بالنجاح، إذ تم إخماد الحريق بالكامل بمساحة تقدر بـ850 متراً مربعاً دون حدوث إصابات أو وفيات، ونتج عن الحادثة احتراق 42 محلاً، وتم تسليم الموقع لجهة الاختصاص لإكمال اللازم، ولا تزال اللجان المختصة تباشر مهماتها لمعرفة أسباب الحادثة.

‏وأشاد الضويحي بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة بالأمانة والهلال الأحمر وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الأمنية.

وأكد الضويحي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق كل من أهمل ونتج عنه خطر على حياة المواطنين والمقيمين.

وأبدت أمانة منطقة الجوف أسفها الشديد للأضرار الناجمة عن الحريق الذي بدأ في أحد المحلات وامتد لجميع المحلات المجاورة.

وأكدت الأمانة في بيان، أن الحريق نشب في الجهة الجنوبية من السوق التي اشتعلت بالكامل، مما استدعى تدخل الدفاع المدني لمباشرته على الفور بمساندة صهاريج الأمانة، وتم إغلاق الموقع بالكامل من قبل الجهات الأمنية حتى تمت السيطرة على الحريق والبدء بحصر الأضرار والتحقق من معرفة أسباب الحريق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الأمانة أن جميع محلات سوق الخضار مزودة بطفايات حريق يدوية، إلا أن ضخامة الحريق خرجت عن السيطرة مما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني.

وأشار المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالجوف حمدان الضويحي، إلى مباشرة 4 فرق إسعافية من ‫الهلال الأحمر بمنطقة الجوف موقع الحريق مع القيادة الميدانية، وتواجد مساعد مدير عام الفرع للشؤون الإسعافية نزال السليمان، حتى انتهائه دون إصابات.