تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة ضباء من إنقاذ أربعة أجانب ومواطن سعودي علقوا في وادي غمرة التابع لمركز الديسة، أثناء رحلتهم الاستكشافية للمنطقة.

وكشف المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، عن تلقي بلاغ مساء اليوم (الأربعاء) يفيد بتعرض خمسة أشخاص للاحتجاز بالوادي، وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ.

وأضاف: «بناء على الإحداثيات المرسلة لموقع الأشخاص تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين المجموعة، الأولى بوادي غمرة والثانية تم توجيهها لشعيب الهبيرة، لضمان سرعة الوصول».

وتابع: «تم التوصل للأشخاص عند الساعة السادسة مساءً وعددهم 5 أشخاص أحدهم مواطن سعودي والآخرون من دول أجنبية مختلفة، وهم بحالة عطش وإرهاق».

وأشار الرائد الشمري إلى أنه جرى إسعافهم في الموقع وتقديم الرعاية الطبية من قبل الهلال الأحمر، وهم بصحة جيدة.