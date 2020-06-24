أعلنت وزارة الصحة أن أكثر من ١٢٠ ألف مراجع استفادوا من خدمات عيادات «تطمن» وعددها ٢٣٧ عيادة هيأتها الوزارة في مختلف مناطق المملكة لخدمة الراغبين في الاطمئنان على صحتهم عند الشعور بأعراض فايروس «كورونا» المستجد (ارتفاع الحرارة - أعراض تنفسية)، حيث يُمكن الذهاب مباشرةً إلى هذه العيادات بدون موعد مسبق.

وأكدت الوزارة أن تقديم الرعاية الطبية والبدء بالبروتوكول العلاجي من خلال هذه العيادات لعلاج المصابين بفايروس «كورونا» أسهم في خفض أعداد المراجعين لأقسام الطوارئ، حيث يتم خدمة ما يقارب 97% من المرضى في عيادات «تطمن» دون الحاجة إلى الإحالة لأقسام الطوارئ.

وأتاحت وزارة الصحة خدمة معرفة أماكن عيادات «تطمن» عبر موقعها الإلكتروني، حيث توفر الخدمة إمكانية الاستعلام عن مواقع وأماكن العيادات، والمزيد من المعلومات عبر الرابط التالي (s.moh.gov.sa/clinic).

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها وزارة الصحة لمنع انتشار فايروس «كورونا» المستجد حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.