تصدرت الهفوف والدمام مدن ومحافظات المملكة اليوم (الأربعاء) في أعداد الإصابة بفايروس «كورونا» المستجد، حيث بلغت الإصابات في الهفوف 343 إصابة، وفي الدمام 286 إصابة.

وسجلت المنطقة الشرقية 1164 حالة إصابة بفايروس «كورونا» المستجد، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 36875 إصابة، و219840 حالة تعاف، و129 حالة وفاة.

وبحسب إحصاءات وزارة الصحة، سجلت المبرز 186 إصابة، والخبر 122 إصابة، وصفوى 58 إصابة، والظهران 41 إصابة، بينما الجبيل 37 إصابة، وحفرالباطن 36 إصابة، والقطيف 29 إصابة، وبقيق 11 إصابة، والنعيرية 6 إصابات، والخفجي والجفر 4 إصابات، فيما سجلت رأس تنورة وسلوى 3 إصابات، بينما سجلت قرية العليا إصابتان.