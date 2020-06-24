أزالت لجنة برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، ومشاركة الأمانة والشرطة وفرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة، والفرق الميدانية ببلدية المليساء الفرعية، وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام، وإدارة الوقاية الصحية وإدارة النظافة والمرادم، ١٥ حظيرة يقوم أصحابها ببيع حليب الإبل على الطرقات العامة في 3 مواقع وهي الاستاد الرياضي، وشارع الفلاح، وشارع زينل.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، أن اللجنة شاركت بكامل تجهيزتها للوقوف على المواقع بـ ٢٧ معدة، وتمت إزالة الحظائر المخالفة ومصادرة الأواني والأدوات المستخدمة في بيع الحليب، وإتلاف الأدوات الصلبة والأخشاب المستخدمة كحواجز ومنصات عرض الحليب، والرش والتطهير والتعقيم بالمبيدات الحشرية.

وشدد الغامدي على منع بيع وتداول حليب الإبل الملوث على الطرقات، ودعا المواطنين للإبلاغ عن الباعة المتجولين في الطرقات عبر هاتف الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ على رقم 8002470000.