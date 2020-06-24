تراقب أمانة القصيم درجة حرارة المستفيدين والعاملين في المسلخ النموذجي بمدينة الأنعام في بريدة بواسطة كاميرات حرارية حديثة تظهر نتائجها بشكل لحظي، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة العاملين والمستفيدين.

ومن ضمن الإجراءات الاحترازية التي يعمل عليها مسلخ بريدة النموذجي، لبس الغطاء البلاستيكي للجزارين وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم المتواصلة لكافة مرافق المسلخ.

وكانت أمانة منطقة القصيم قد أطلقت في وقت سابق مبادرة جديدة تقدم خدمة شراء واستلام الذبائح من المستفيدين عن بعد دون الحاجة لزيارة المسلخ، باستخدام تطبيق «واتساب» لتقديم خدمات الذبح والتوصيل للمنازل من قِبل مسلخ مدينة بريدة النموذجي مع خدمة تقطيع اللحوم حسب رغبة العميل.

وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع الشركة الأهلية لتشغيل وصيانة المسالخ بهدف تسهيل الخدمة للمستفيدين وتقليل التواجد في المسلخ، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس «كورونا»، حيث تستقبل أمانة القصيم الطلبات عبر الرقم (٠٥٥١٦٧٧٤٩٩).