أعلنت وزارة الصحة أن أكثر من 120 ألف مراجع استفادوا من خدمات عيادات تطمن وعددها 237 عيادة التي هيأتها الوزارة في مختلف مناطق المملكة لخدمة الراغبين في الاطمئنان على صحتهم عند الشعور بأعراض فايروس كورونا المستجد كوفيد 19 (ارتفاع الحرارة / أعراض تنفسية)، حيث يُمكن الذهاب مباشرةً إلى هذه العيادات بدون موعد مسبق.

وأكدت الصحة أن تقديم الرعاية الطبية والبدء بالبروتوكول العلاجي من خلال هذه العيادات لعلاج المصابين بفايروس كورونا كوفيد 19 أسهم في خفض أعداد المراجعين لأقسام الطوارئ حيث يتم خدمة ما يقارب 97% من المرضى في عيادات تطمن دون الحاجة الى الإحالة إلى أقسام الطوارئ.