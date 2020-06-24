وافق مجلس القضاء الإداري على إعادة تشكيل الإدارة العامة للتفتيش القضائي، وقرر ندب مجموعة من القضاة إلى عددٍ من المحاكم بمختلف مناطق المملكة، إضافة إلى ندبِ عددٍ من القضاة إلى مكتب الشؤون الفنية، وأقر إعادة تسمية رؤساء المحاكم ومساعديهم في محاكم ديوان المظالم.

جاء ذلك، خلال جلسة المجلس التي عقدها أمس عن بُعد عبر برنامج إدارة الإلكتروني، برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف، وبمشاركة أعضاء المجلس.

وبين مساعد الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي الأحيدب أن المجلس أشاد في مستهل جلسته بما حققه ديوان المظالم من تطور تقني في المجال القضائي، وبدء تطبيق الجلسات القضائية الإلكترونية في عموم محاكم الديوان، مشيراً إلى أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددًا من القرارات اللازمة.