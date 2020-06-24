علمت «عكاظ» عن صدور قرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني يتضمن إلغاء الاختصاص المكاني لإفراغ العقارات، وفق ضوابط محددة، وهو ما يتيح إفراغ عقار بالبيع والشراء من أي كتابة عدل بالمملكة، وليس شرطا أن يكون في كتابة عدل مقر العقار.

وجاءت ضوابط إلغاء الاختصاص المكاني لإفراغ العقارات على النحو التالي:

1- أن تكون على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية.

۲- أن تقتصر على عمليات البيع والشراء، والهبة، والرهن، وفك الرهن الكامل للعقار.

٣- أن تشتمل الصكوك على أرقام قطع، وتكون واقعة في مخططات معتمدة.

4 - ألا تزيد المساحة على (۱۰.۰۰۰م۲).

5- تستثنى الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

6- أن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية.