استعرض النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الخطة الإستراتيجية للنيابة العامة 2020-2025 والتي تهدف إلى الاتساق مع رؤية المملكة 2030، من خلال تطبيق أفضل الممارسات للتخطيط الإستراتيجي لمواكبة المتغيرات المتسارعة محليا ودوليا، للوصول بالنيابة العامة للتميز والريادة في تحقيق العدالة الناجزة والتميز المؤسسي.

واشتمل العرض الذي قدمه الفريق التنفيذي للخطة للنائب العام عبر الاتصال المرئي، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدير الإدارة العامة للتطوير والتخطيط الإستراتيجي، على أبرز مراحل وإجراءات إعداد الخطة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الإستراتيجية التي اشتملت عليها الخطة.

كما تطرق الفريق التنفيذي للخطة إلى مصفوفة المبادرات وربطها بالأهداف الإستراتيجية للنيابة العامة.

واختتم الفريق التنفيذي عرضه بتناول الأدوات المساعدة في إدارة وحوكمة هذه الخطة للوصول للهدف المنشود.

وقد ناقش النائب العام الخطة مع الفريق وأبدى ملاحظاته التي تضمنت إضافة بعض التعديلات التي تصب في مصلحة العمل النيابي بما يحقق العدالة الناجزة.

وفي الختام، ثمّن الجهد المبذول لإنجاز الخطة، وأكد اهتمامه الشخصي بترجمتها على أرض الواقع، وأعرب عن حرصه ودعمه المتواصل في سبيل إنجاز هذا المشروع وفق ما خُطط له.