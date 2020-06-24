أعلنت جامعة القصيم مُمثلة بكلية الطب والعلوم الطبية بعنيزة، مواصلة تقديم مبادرتها الطبية التي أطلقتها منذ بدء تفشي جائحة «كورونا»، تحت شعار «استشر طبيبك وأنت في بيتك»، في إطار جهودها للمساهمة في الحد من انتشار الفايروس، بتقديم خدماتها الصحية والاستشارية من خلال توفير عيادات افتراضية تطوعية «عن بعد»، يقوم عليها عدد من أعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات بمشاركة عدد من المختصين في الكلية، لتقديم الاستشارات الطبية للأهالي في منازلهم للحد من التجمعات ولتحقيق التباعد الاجتماعي بما يساهم في خفض أعداد المصابين.

وذكر المشرف على العيادات الدكتور إبراهيم القنيبط، أن الكلية أعلنت تقديم 15 عيادة افتراضية متواصلة بداية من الأحد 21 يونيو وحتى إجازة عيد الأضحى المبارك في مختلف التخصصات.

وتستقبل العيادات استفسارات وأسئلة المستفيدين عبر تطبيق «واتساب» للرد عليها وتقديم الاستشارات الطبية المناسبة لكل حالة، كما يتم من خلال المبادرة تقييم الحالات وإعطاء الأولويات لذوي الحالات الضرورية، وإعطاء من لا يحتاج للدخول للعيادة معلومات طبية عن طريق طلبة الامتياز تحت إشراف طبي متكامل.