التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة افتراضيًا اليوم، سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة السيد ونغ تشاو مينغ.

وبحث الجانبان مجالات التعاون الثنائي بين المملكة وسنغافورة في الجوانب الإنسانية والإغاثية، كما ناقشا الموضوعات المتصلة بتداعيات جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والآثار السلبية للوباء على العديد من البلدان، وأكدا أهمية التعاون بين البلدين في دعم الوصول إلى احتواء للجائحة.

وأثنى السفير السنغافوري على جهود المملكة تجاه جائحة كوفيد - 19 كونها دولة رئاسة مجموعة العشرين ومبادراتها العالمية لاحتواء الجائحة ودعم الجهود الرامية للوصول إلى لقاح.