نفذت الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية الجولات الرقابية المكثفة على فترتين صباحية ومسائية، استهدفت 86 صالونا للحلاقة الرجالية خلال يومين، بهدف التأكد من تطبيقها البروتوكولات التي أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأسفرت الجولات عن إغلاق (13) صالون حلاقة لمخالفة بروتوكولات كورونا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على (25) أخرى بسبب مخالفة الاشتراطات الصحية.

من جانبه أكد رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي أن الهدف من هذه الحملات المكثفة ضمان عدم انتقال الأمراض المعدية ورفع الكفاءة الصحية، بمتابعة العاملين في صوالين الحلاقة بصورة مستمرة ومكثفة، واستخدام الأدوات الصحية ذات الاستخدام الواحد.

ونوه إلى أن الأمانة لن تتهاون في التعامل مع المخالفين حسب لوائح المخالفات والعقوبات الواردة من وزارة الشؤون البلدية والقروية في ما يخص الصحة العامة، وتأمل من المواطنين والمقيمين التكاتف معها في الإبلاغ عن أي صالون حلاقة رجالي أو صالون تجميل نسائي لا يتقيد بالتعليمات والاشتراطات الصحية.