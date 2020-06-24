فتحت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، والكلية التقنية العالمية بالجعيمة (إتقان) باب القبول لخريجي الثانوية العامة، وذلك للفصل التدريبي الأول للعام القادم 2020/2021، من خلال الموقع الإلكتروني www.ic.edu.sa. وقال الرئيس التنفيذي لكليات التميّز أيمن بن مصطفى آل عبدالله إن التسجيل في الكليتين متاح خلال الفترة من 21-06-2020 إلى 20-08-2020، موضحاً أن الكليتين تأتيان ضمن عدة كليات تقنية عالمية تتبع للمؤسسة العامة للتدريب التقني، وتشرف عليها كليات التميّز، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه الكليات تضم العديد من التخصصات النوعية التي تلبي حاجة سوق العمل السعودي، والتي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض أنشئت في عام 2014، ويتم تقديم التدريب فيها من قبل أفضل الجهات التدريبية العالمية في أستراليا، والتي تقدم تدريباً تخصصياً في علوم صيانة الطيران وذلك وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية في قطاع صيانة الطائرات، موضحاً أن الكلية تعمل على تأهيل الكوادر السعودية للدخول في سوق عمل صناعة الطيران كفنيين محترفين ذي تأهيل عالٍ.

وأشار آل عبدالله إلى أن الكلية تقدم العديد من التخصصات النوعية المعتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ضمن مسارين رئيسيين «المدني والعسكري»، إذ إن المسار الأول معتمد من قبل الهيئة العامة للطيران المدني ويؤهل المتدربين للحصول على ترخيص الهيئة للعمل على صيانة الطائرات، أما المسار الثاني فهو موجه للقطاعات العسكرية ومتوافق مع معايير الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA).

وأردف بأن برامج الكلية تمنح الخريجين دبلوما في هندسة صيانة الطائرات بتخصصات الهياكل والمحركات، وميكانيكا الطائرات، أو إلكترونيات الطائرات، إضافة إلى دبلوم في نظم الطائرات دون طيار تخصص ميكانيكا، إلكترونيات، ونظم اتصالات.

وبين الرئيس التنفيذي لكليات التميز أن الكلية التقنية العالمية بالجعيمة (إتقان)، الواقعة بمحافظة رأس تنورة بالمنطقة الشرقية، تعد إحدى الكليات الرائدة في مجال التدريب على التفتيش والفحص الفني، وهي ثمرة تعاون إستراتيجي قائم بين كل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة أرامكو السعودية، وذلك للقيام بدور بارز في تنمية قطاع التدريب من خلال تطبيق برامج تتوافق مع أعلى المعايير الدولية المعتمدة لتزويد قطاعات العمل الوطنية بكوادر مؤهلة على أعلى المستويات ومدعومة بالمعرفة الأكاديمية والمهارات العملية في كافة مجالات التخصص، ومن أبرزها تقنية التفتيش بكافة تخصصاتها الدقيقة: مراقب مدني، ومراقب كهربائي، ومراقب ميكانيكي، ومراقب الاختبارات غير الإتلافية، ومراقب اللحام.

وأوضح أن الشروط العامة الواجب توفرها في المتقدمين تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألّا يكون مضى على حصول المتقدم على الشهادة الثانوية مدة تزيد على 5 سنوات، إضافة إلى حصوله على نتيجة اختبار القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم، وعدم حصول المتقدم على شهادة جامعية أو دبلوم من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وكذلك ألّا يكون مفصولا من أي جامعة أو كلية لأسباب تأديبية.

وأكد آل عبدالله أن الكليات التقنية العالمية تحظى بدعم ورعاية كريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وبمتابعة من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رئيس مجلس مديري شركة كليات التميّز الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.