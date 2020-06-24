واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية، الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر بشارع المنصور، إذ تمت مصادرة 25 عربة خشبية تستخدم من قبل الباعة الجائلين لبيع البضائع المقلدة وإزالة المباسط العشوائية المخالفة والعمل على تنظيف المنطقة بالكامل.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد أن البلدية نفذت العديد من الحملات الميدانية، بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة والإدارة العامة للنظافة؛ بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية التي تشكل خطرا على الصحة العامة، إذ تم ضبط ومصادرة كميات كبيرة من البضائع المقلدة تشمل شواحن وسماعات وبطاريات جوال وإكسسوارات نسائية في 25 عربة خشبية للباعة الجائلين في حوش بكر.

وأكد وقاد أن هذه الحملات مستمرة لتغطية جميع المواقع ضمن نطاق البلدية؛ بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية التي تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطن والمقيم في العاصمة المقدسة.