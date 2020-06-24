أجرت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، نحو 10 آلاف مسحة لفايروس كورونا المستجد من بداية مشروع الفحص الشامل الموسّع (مركز تأكد) الواقع في مدينة الدمام، بالقرب من الكلية التقنية، لفحص الأفراد من المواطنين والمقيمين للتأكد من سلامتهم.

وذكرت صحة الشرقية، أن عدد الطواقم الطبية والإدارية من العاملين لاستقبال الأفراد وتسجيل بياناتهم اللازمة لأخذ عينات الفحص، من أجل فحصهم من سياراتهم، دون مغادرتها وفق إجراءات احترازيّة مكثّفة بلغ نحو 40 شخصاً من الكوادر الطبيّة وغير الطبيّة.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار الحرص على سلامة أفراد المجتمع، والاطمئنان على صحتهم، ضمن تدابير وإجراءات اتخذتها وزارة الصحة للحد من انتشار الفايروس، إذ إن الزمن الذي يستغرقه إجراء العيّنة حوالى 5 دقائق، فيما يراوح وقت ظهور نتيجة العيّنة ما بين 3 إلى 4 أيام من تاريخ أخذ العيّنة.

وأكدت أنه ابتداء من ٢٠٢٠/٦/٢٥م سوف يبدأ المركز العمل بنظام الورديتين (صباح ومساء) ويصبح المستهدف اليومي 2304 فحوصات يومياً ويستمر في زيادة المستهدف اليومي إلى أن يصل لـ 3500 يومياً.