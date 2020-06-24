أكد الطب الشرعي في رومانيا، أن القاضي الإيراني المطلوب لطهران الذي عثر عليه ميتاً الأسبوع الماضي في فندق بالعاصمة الرومانية بوخارست، توفي بسبب سقوطه على الأرض.‭‭ ‬‬

وقالت وحدة الادعاء في بوخارست إن «التشريح الجنائي للجثة خلص إلى استنتاجات أولية بأن وفاته نجمت عن إصابات مؤلمة مميتة، بسبب اصطدامه بسطح صلب»، بحسب موقع «روسيا اليوم».

وأعلنت الشرطة في بوخارست، أن «موظفي الفندق عثروا على أحد نزلائه ميتاً في الردهة بعد سقوطه فيما يبدو من طابق عالٍ».

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية وفاة منصوري ودعت لإجراء تحقيق شامل في وفاته.