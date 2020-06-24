اختتم اليوم (الثلاثاء) أول برنامج تدريبي لأخصائيي سلامة المرضى (PSO)، والذي عقده المركز السعودي لسلامة المرضى (SPSCK)، بالتعاون مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون (GHC)، على مدى 3 أيام متتالية.

واستهدف البرنامج الشامل الذي شارك فيه 22 أخصائياً صحياً من وزارات الصحة في دول مجلس التعاون، جميع مقدمي الرعاية الصحية، ووفّر جملة من المحاور، تمثلت في المبادئ الرئيسية والكفاءات المرتبطة بنظام سلامة المرضى، وتاريخ حركة سلامة المرضى، ووصف العلوم والتخصصات المستخدمة في سلامة المرضى، كما جرى استعراض أفضل الممارسات والاستراتيجيات الحالية للتغلب على حواجز الرعاية الآمنة.

وأُجريَ للمشاركين اختباران في بداية البرنامج ونهايته بغرض الاستفادة من تقييم استطلاعهم على المحتوى، وتوضيح المواضيع التي قد تحتاج إلى مزيد من الدراسة فيها.

من جانبه، أشاد مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبدالإله الهوساوي بالبرنامج، وقال: «نحن فخورون في المركز بالشراكة مع مجلس الصحة الخليجي في إطلاق برنامج تدريبي للممارسين الصحيين من مختلف دول المجلس في مجال أخصائي سلامة المرضى، ونتشرّف بمواصلة هذا التعاون لتطوير الخطة الاستراتيجية للجودة وسلامة المرضى».

وأكد الهوساوي أن تدعيم السلامة في القطاع الصحي يجب أن يكون من الأولويات خصوصاً في هذه الفترة التي يواجه فيها العالم جائحة «كورونا».