تواصل صحة الجوف العمل بعيادات «تطمن» التي تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية بشكل مبكر للمرضى والإسهام في تقليل الإحالات للمستشفيات.

وأوضحت صحة الجوف أن هناك 8 مراكز منتشرة في مدينة الجوف ومحافظاتها ومواقها كالتالي، بمدينة سكاكا مركز صحي السوق والمطر، مركز صحي الزهور، وبمحافظة القريات مركز صحي الحميدية، مركز صحي الرفاع، مركز صحي العيساوية، مركز صحي سكن الحديثة، مستشفى الحديثة العام، ومحافظة دومة الجندل، مركز صحي الصفاة، ومحافظة طبرجل، مركز صحي حدرج والدعيجاء، إذ استفاد من خدماتها أكثر من 500 شخص منذ بدايتها.

وأشارت صحة الجوف إلى أن عيادات «تطمن» مبادرة أطلقتها وزارة الصحة لخدمة من يريد الاطمئنان على صحته عند الشعور بأعراض فايروس «كورونا»، إذ يمكن لطالب الخدمة الذهاب مباشرةً إلى العيادات دون موعد مسبق، بدلاً من الذهاب إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات.