بناءً على توجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، اجتمع محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط بمكتبه برئيس بلدية المحافظة سليمان الشهراني ورؤساء الأقسام بالبلدية ولجنة الفعاليات بصيف خميس مشيط.

وناقش مع الجميع إزالة التشوهات البصرية بالمحافظة، مشيراً إلى ضرورة السير وفق رؤية المملكة 2030 ورؤية أمير المنطقة الحريص والمتابع لتطبيقها. وحث الجميع على المثابرة والجد والاجتهاد لتحقيق الرؤية الثاقبة. وذكر بأن هذا واجبنا جميعاً ولا بد من التكاتف بين المحافظة والبلدية لتوحيد الجهود وتحقيق الأهداف.

كما تمت مناقشة مبادرة أمير المنطقة لترشيد المياه والكهرباء ومبادرة توحيد إضاءات المحطات والشوارع الرئيسة بما يتوافق مع رؤية أمير المنطقة والمشهد الحضري، ومناقشة برامج وفعاليات صيف خميس مشيط التي ستطلق خلال الأيام القادمة، والحرص على تطبيق مبادرة مرحباً ألف في عسير «نتنزه بحذر».