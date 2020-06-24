بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لإبراهيم بن محمد الشريدي، في وفاة والدته سارة بنت عبدالرحمن الزهير، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، عبر فيها عن تعازيه ومواساته، داعياً الله للفقيدة بالرحمة والمغفرة.وقد عبر أبناء الفقيدة باسمهم ونيابة عن أسرة الشريدي والزهير كافة، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على مواساتهم التي كان لها أبلغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله عز وجل أن يحفظهم، وأن يجزل لهم الأجر والمثوبة.