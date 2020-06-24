أعلنت قوات التحالف المشتركة، أنها اعترضت ودمرت صواريخ باليستية وطائرات دون طيار «مفخخة»، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، مساء أمس الأول (الإثنين)، وفجر أمس (الثلاثاء)، في عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.وأكدت أن المليشيات الإرهابية أطلقت صاروخاً باليستياً من صنعاء باتجاه مدينة الرياض، و3 صواريخ باليستية من محافظة صعدة؛ اثنان منها باتجاه مدينة نجران، وصاروخ باليستي باتجاه مدينة جازان، و8 طائرات دون طيار «مفخخة». وشدد المتحدث باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي على أن هذا الاعتداء الآثم هو امتداد للمحاولات العدائية والإرهابية المستمرة، موضحاً استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية الفاشلة في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار بطريقة متعمدة وممنهجة. وبين أن هذه المحاولات الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية وما سبقها من محاولات لعمليات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة، وتتعمد إيقاع الأضرار العالية بصفوف المدنيين باستخدام الطائرات دون طيار التي تحمل المواد المتفجرة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ومخالفا للأعراف والقيم السماوية والإنسانية، كما أن استمرار هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات دون طيار «المفخخة» يؤكد نهج المليشيا الحوثية المتطرف واللاأخلاقي تجاه المدنيين الأبرياء.وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين الأبرياء، وستتخذ الإجراءات العملياتية الصارمة والمناسبة لوقف هذه الأعمال الإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.