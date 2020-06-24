أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أنه ينبغي على الجميع الالتزام بالتعليمات التي تصدرها حكومة خادم الحرمين الشريفين، انطلاقاً من مسؤوليتها السيادية والشرعية في رعاية الحجاج والمعتمرين والزوار وإعانة لها في الحفاظ على صحة الجميع وسلامتهم، مشيداً بقرار وزارة الحج بالمملكة بقصر الحج هذا العام على أعداد محدودة جداً من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة حفظاً للنفوس ودرءاً للمخاطر الصحية وفي الوقت نفسه القيام بواجب تيسير الحج وعدم تعطيل هذا الركن العظيم من أركان الإسلام.وقال رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الشيخ عبدالله بن بيه، «إن القرار يعود لمصلحة المسلمين لما قد يواجهونه من خطر تفشي المرض بينهم فى ظل استمرار جائحة كورونا».وأكد التفاف المسلمين حول المملكة وتقديرهم لإدارتها وحسن إشرافها على مناسك هذا الركن العظيم من أركان الإسلام وحرصها على أمن وسلامة الحجاج على مر الأعوام، سائلاً المولى عز وجل أن يرفع الوباء والبلاء عن أهل الأرض.