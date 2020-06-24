أعلنت الجوازات السعودية، أن آلية استئناف تمديد تأشيرة الخروج والعودة في حال كان المستفيد خارج المملكة، سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد.وأوضحت في حسابها على «تويتر»، رداً على عدد من المقيمين في الخارج ممن انتهت تأشيرات الخروج والعودة، ويستفسرون عن إمكانية العودة عند فتح الرحلات الدولية، بأنه ليس هناك عودة للمقيمين الذين غادروا السعودية إلا بعد انتهاء جائحة كورونا وبموجب حصولهم على تأشيرة دخول سارية المفعول.وكانت الجوازات سبق أن أكدت أن خِدْماتها الإلكترونية مستمرة عبر منصتي أبشر ومقيم، وأن خدمة «الرسائل والطلبات» لا تزال متاحة ومستمرة من خلال المنصة الإلكترونية «أبشر»، لجميع المستفيدين من خدماتها.