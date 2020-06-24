عاودت صوالين الحلاقة في صامطة فتح أبوابها، وشوهد العاملون فيها وهم يقبلون على تنظيف وتعقيم المحلات، ولم تستقبل الصوالين أي زبون في الفترة الصباحية بسبب انشغالها بالترتيب والتنظيم طبقا للبروتوكول المبلغ لهم من وزارة الشؤون البلدية والقروية.وفي الوقت نفسه، عملت بلدية محافظة صامطة على تعقيم مداخل المراكز التجارية والميادين العامة والأرصفة وتكثيف الجولات الرقابية والتشديد عليهم بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.كما كثفت أمانة منطقة جازان جولاتها الميدانية للتأكد من التزام صوالين الحلاقة ومراكز التجميل النسائية بالتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا.وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أن الأمانة شددت على صوالين الحلاقة ومشاغل التجميل النسائية بضرورة الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، مؤكدا عدم التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات والعقوبات بحق أي منشأة مخالفة.من جهة ثانية، أغلقت الفرق الرقابية في نطاق 19 بلدية فرعية بأمانة محافظة جدة 42 صالون حلاقة و130 منشأة تجارية لمخالفتها البروتوكولات الوقائية، وحررت 366 مخالفة للإجراءات الاحترازية وذلك ضمن جولاتها الميدانية للحد من تفشي فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).ورصدت «عكاظ» خلال مرافقتها بلديتي بريمان وخزام الفرعيتين أثناء الجولات الميدانية على صوالين الحلاقة ومحلات التزيين النسائي التزام العاملين بتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية. وشملت أعمال الفرق الرقابية التأكد من توفر وسائل التطهير وتعقيم أدوات الحلاقة مباشرة قبل استخدامها واستخدام معدات حلاقة تستخدم لمرة واحدة ومنع انتظار الزبائن داخل المحلات واقتصار استقبالهم على المواعيد المسبقة.