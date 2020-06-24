نقل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز تحيات واعتزاز القيادة الرشيدة بخريجي وخريجات الدفعة الرابعة عشرة من جامعة تبوك. وأضاف خلال رعايته أمس احتفالية تخريج ٨٩٥٢ طالباً وطالبة: «بلادكم بحاجة لكم لتشاركوا في بناء نهضتها، وجميعنا يعلم ما مر على العالم ككل من وباء خلال الأشهر الماضية، ونحن جزء من العالم، ولكن نقولها بكل ثقة، إن منسوبي وزارة الصحة من أطباء وممرضين وعاملين، ورجال الأمن، وجميع العاملين في كافة القطاعات، قدموا ملحمة سيذكرها التاريخ، لتعود بلادنا لطبيعتها»، مشدداً على أهمية تطوير التعليم لدوره في النهوض بالأمم، وأهمية التخصصات التقنية في هذا الزمان.وشاهد خلال الاحتفالية عرضاً لنماذج طلابية من خريجي وخريجات الجامعة في سوق العمل عبر المنصة الإلكترونية، بعدها تشرف خريجو وخريجات الكليات الصحية بأداء القسم أمامه.إثر ذلك، أعلن رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي تخريج 7917 طالباً وطالبة ممن أنهوا متطلبات التخرج لدرجة البكالوريوس من الانتظام والانتساب، و108 طلاب وطالبات لدرجة الماجستير، و941 طالباً وطالبة لدرجات الدبلومات المختلفة.ثم أعلنت جامعة تبوك أسماء الطلاب والطالبات الأوائل في جميع الدرجات العلمية بمختلف التخصصات.