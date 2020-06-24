اعتبر أمير منطقة الباحة رئيس مجلس المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، المرحلة الحالية التي تضمنت رفع إجراءات منع التجول إحدى مراحل التصدي لهذه الجائحة، مطالباً بأخذ كافة التدابير الوقائية للحماية من الفايروس رغم التحديات التي يواجهها العالم أجمع لمواجهته، مشدداً على ضرورة استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المرتبطة. وبحث خلال ترؤسه أمس (الثلاثاء) جلسة مجلس المنطقة عبر الاتصال المرئي، محضر اللجنة العامة المتضمن محاضر لجان الخِدْمات والمرافق العامة، والخدمات الصحية والشؤون الاجتماعية، والتنمية الإدارية والقوى العاملة، والتنمية الاقتصادية والسياحية، والبيئة، ولجنة شؤون الأسرة.