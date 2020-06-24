أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بترقية وتعيين 22 قاضيا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية قاضٍ من درجة «قاضي استئناف» إلى درجة «رئيس محكمة استئناف»، وترقية 12 قاضيا من درجة «قاضي/‏أ» إلى درجة «وكيل محكمة/‏ب»، وتعيين 9 قضاة على درجة «ملازم قضائي». وأكد أن هذا الأمر الملكي يأتي تأكيداً لحرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري، وتطوير أداء عمله، ورفده بكفاءات قضائية مميزة؛ وصولاً لقضاء إداري مميز بأحكام رصينة تُحفظ بها الحقوق وترد المظالم، مما تُحقّق الجودة والكفاءة التي تنعكس إيجاباً على العمل القضائي، بتوفيق من الله أولاً، ثم بعناية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، من خلال ما يوليانه من عناية كبيرة بمرفق قضاء ديوان المظالم سعياً لتعزيز جهود العدالة في المجتمع، بما يحقق كفالة الحق وحماية الحقوق.