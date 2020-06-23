طالب مدير عام التعليم بحائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد باستكمال تنفيذ الأعمال المتبقية في المباني الجديدة والمتعثرة ورفع نسب الإنجاز في المشاريع التعليمية كافة لتصبح جاهزة مع بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدا سعي تعليم حائل بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لحل مشكلات المباني المتعثرة. جاء ذلك خلال تفقده عددا من المباني قيد الإنشاء بمدينة حائل، برفقة مدير إدارة التخطيط والتطوير الدكتور أحمد العتيق، ومدير المباني حمود الجميل، وحضور المهندسين المشرفين على المشاريع للاطلاع على المنفذ منها والمتعثر.