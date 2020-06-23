وقّع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عقدا استثماريا مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة لإنشاء وتشغيل مطعم ممشى الضباب بمدينة أبها، بتكلفة إجمالية تقدر بـ7 ملايين و625 ألف ريال.وأوضح الدكتور الحميدي أن العقد الموقع يهدف إلى رفع حجم الاستثمارات والإيرادات وفقا لرؤية الأمانة وتماشيا مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي تهدف إلى توفير الخدمات البلدية بالسرعة والكفاءة العالية، منوها بأن الأمانة وبلدياتها كافة تسعى خلال الفترة الحالية إلى طرح مزيد من المواقع الاستثمارية أمام رجال وسيدات الأعمال، الذين بدورهم سيسهمون في رفع المستوى الاقتصادي والاستثماري، مما سيخلق فرص عمل وظيفية جديدة للمواطنين والمواطنات.