نشرت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بقطاع الخدمات المساندة، تقريرا يوميا يختص بتطبيق الضوابط والاشتراطات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا المستجد بالمرافق التجارية في مدينة الجبيل الصناعية، بهدف تقليل مستوى الإصابة بالفايروس عند مزاولة المستفيدين للمرافق التجارية.

وقامت الهيئة الملكية بالجبيل بإغلاق ١٠ مرافق تجارية بالمدينة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية، وعمل 251 جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالشكل الصحيح، لضمان سلامة وصول المنتج للمستفيدين بشكل صحي وآمن.

وأصدرت الهيئة 12 مخالفة تتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتلقت 5 بلاغات تتعلق بعدم تطبيق التباعد الاجتماعي.

ويبلغ عدد المرافق التي يقوم بالإشراف عليها قسم صحة البيئة بالهيئة الملكية بالجبيل إلى 637 مرفقاً، فيما يبلغ عدد المرافق التي يشرف عليها قسم خدمات الأملاك التجارية 666 مرفقاً تجارياً.

ويحتوي التقرير على إحصاءات بالنسب المئوية موزعة حسب تصنيفات الإغلاقات والمخالفات والبلاغات والجولات التفتيشية، حسب تحقيق كل مرفق تجاري للاشتراطات والإجراءات الاحترازية.