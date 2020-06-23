نوه رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس بالقرار الحكيم الذي اتخذته المملكة العربية السعودية في إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من المسلمين المقيمين داخل المملكة، مؤكدًا أن هذا القرار جاء متفقا مع أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية للحفاظ على أرواح حجاج بيت الله الحرام.

وثمن اهتمام واستشعار القيادة الرشيدة بما اختص الله عز وجل به هذه البلاد من شرف رعاية وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتقدير هذه القيادة لعظم هذه المسؤولية التي أوجبت العمل على تحقيق مقاصد ما جاءت به الشريعة في حفظ النفس البشرية.

ووصف رئيس "الشورى" قرار القيادة بالصائب والحكيم في ظل استمرار انتشار هذه الجائحة، وأصبح ضرورة ملحة تفرضها الأحكام الشرعية والتدابير الوقائية، مؤكداً أن هذا القرار جاء تجسيدًا لحرص واهتمام القيادة الرشيدة بما يحقق أمن وسلامة موسم حج هذا العام في ظل هذه الجائحة التي تعصف بدول العالم أجمع.

وأشار إلى أن هذا القرار لاقى مباركة عربية وإسلامية في ظل هذه الظروف الاستثنائية من جراء الجائحة، ولخطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية لاسيما في الأماكن التي يصعب فيها تحقيق التباعد الآمن بين أفرادها.