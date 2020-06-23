في برهان متجدد يؤكد قدرة السعودية على مجابهة الصعاب والتحديات في أوقات الأزمات والمحن، بما يؤكد الثقة في اتخاذ القرار السليم باستراتيجية وكفاءة عالية، أعلنت السعودية أمس إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات جائحة كورونا، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، نظرًا لما يشهده العالم من تفشٍّ للفايروس المستجد (كوفيد-19) في أكثر من 180 دولة حول العالم، إذ بلغ عدد الوفيات المتأثرة به نحو النصف مليون حالة وفاة، وأكثر من 7 ملايين إصابة حول العالم.×× وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن:1- إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً2- السماح بأداء المناسك لمختلف الجنسيات3- للمقيمين داخل المملكة4- تنفيذ خطط استثنائية لحج هذا العام5- فريضة الحج ستكون آمنة وصحية وتحافظ على السلامة6-السماح للإعلام الخارجي بتغطية المناسك وفق شروط×× وزير الصحة توفيق الربيعة:1- خطة صحية وإجراءات مشددة للحفاظ على سلامة الحاج2- إخضاع الحجاج لفحوصات كورونا قبل السماح بأداء المناسك3- الحجاج سيخضعون بعد الحج لحجر صحي لمدة 14 يوما4- لمن هم أقل من 65 عاما ولا يعانون من أي أمراض مزمنة5- العاملون بالحج سيخضعون لفحوص كورونا6- تجهيز مستشفى متكامل لأي طارئ في الحج