في برهان متجدد يؤكد قدرة السعودية على مجابهة الصعاب والتحديات في أوقات الأزمات والمحن، بما يؤكد الثقة في اتخاذ القرار السليم باستراتيجية وكفاءة عالية، أعلنت السعودية أمس إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات جائحة كورونا، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، نظرًا لما يشهده العالم من تفشٍّ للفايروس المستجد (كوفيد-19) في أكثر من 180 دولة حول العالم، إذ بلغ عدد الوفيات المتأثرة به نحو النصف مليون حالة وفاة، وأكثر من 7 ملايين إصابة حول العالم.
×× وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن:
1- إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً
2- السماح بأداء المناسك لمختلف الجنسيات
3- للمقيمين داخل المملكة
4- تنفيذ خطط استثنائية لحج هذا العام
5- فريضة الحج ستكون آمنة وصحية وتحافظ على السلامة
6-السماح للإعلام الخارجي بتغطية المناسك وفق شروط
×× وزير الصحة توفيق الربيعة:
1- خطة صحية وإجراءات مشددة للحفاظ على سلامة الحاج
2- إخضاع الحجاج لفحوصات كورونا قبل السماح بأداء المناسك
3- الحجاج سيخضعون بعد الحج لحجر صحي لمدة 14 يوما
4- لمن هم أقل من 65 عاما ولا يعانون من أي أمراض مزمنة
5- العاملون بالحج سيخضعون لفحوص كورونا
6- تجهيز مستشفى متكامل لأي طارئ في الحج
×× وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن:
1- إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً
2- السماح بأداء المناسك لمختلف الجنسيات
3- للمقيمين داخل المملكة
4- تنفيذ خطط استثنائية لحج هذا العام
5- فريضة الحج ستكون آمنة وصحية وتحافظ على السلامة
6-السماح للإعلام الخارجي بتغطية المناسك وفق شروط
×× وزير الصحة توفيق الربيعة:
1- خطة صحية وإجراءات مشددة للحفاظ على سلامة الحاج
2- إخضاع الحجاج لفحوصات كورونا قبل السماح بأداء المناسك
3- الحجاج سيخضعون بعد الحج لحجر صحي لمدة 14 يوما
4- لمن هم أقل من 65 عاما ولا يعانون من أي أمراض مزمنة
5- العاملون بالحج سيخضعون لفحوص كورونا
6- تجهيز مستشفى متكامل لأي طارئ في الحج