أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) تسجيل 3139 حالة مؤكدة بفايروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي إلى 164144 فيما تم تسجيل 4710 حالة تعافي ليصل الإجمالي إلى 109885 وبلغ مجموع الوفيات 1346 حالة بعد تسجيل 39 حالة وفاة جديدة اليوم.فيما بلغ مجموع الحالات النشطة 52913 منها 2122 حالة حرجة.وذكرت الصحة أن تعرّض كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة للإصابة بفايروس كورونا يشكل خطراً على صحتهم، وذلك لسرعة تطورات المرض التي ستظهر عليهم عند الإصابة، لتحميهم إلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية.ولمزيد من المعلومات حول المناطق والاصابات يمكن زيارة موقع وزارة الصحة الخاص بتحديات فايروس كورونا في المملكة: https://covid19.moh.gov.sa