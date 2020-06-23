كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن قرار الحج من الداخل هذا العام سيكون لمن هم أقل من 65 عاما ولا يعانون من أي أمراض مزمنة.

وأعلن الربيعة، في مؤتمر صحفي مشترك، اليوم (الثلاثاء)، مع وزير الحج الدكتور محمد صالح بنتن، أن الحجاج سيخضعون لفحوص «كورونا» قبل الحج، وبعد الحج سيخضعون لحجر صحي. وذكر أن فايروس كورونا يواصل التفشي، إذ بلغ عدد المصابين أكثر من 8 ملايين على مستوى العالم.

وشدد وزير الصحة على وضع «خطة صحية وإجراءات مشددة لحجاج هذا العام»، قائلا: «إن العاملين بالحج سيخضعون أيضا لفحوص «كورونا»، وستجري متابعتهم خلال المناسك». وأوضح أنه تم «تجهيز مستشفى متكامل لأي طارئ في الحج».

وأكد وزير الحج والعمرة أن أعداد الحجاج ستكون محدودة جدا، مقدراً أن أعدادهم قد لا تتجاوز 10 آلاف. وأكد عدم وجود أي احتمالية لمشاركة حجاج من الخارج.

وأوضح وزير الحج أن «فريضة الحج ستكون آمنة وصحية وتحافظ على السلامة».