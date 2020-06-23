رفعت أمانة منطقة المدينة المنورة من الشوارع والأحياء والمجمعات الصناعية ومحطات الوقود خلال الأسبوع الماضي 165 سيارة خربة وهياكل تالفة ضمن برامجها لتعزيز جودة الحياة وإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري في المدينة المنورة.

وأوضحت أمانة المنطقة أن السيارات الخربة والهياكل التالفة التي رفعت من قبل البلديات الفرعية شملت 50 سيارة ضمن نطاق بلدية العقيق، و30 سيارة ضمن نطاق بلدية العوالي، و25 سيارة ضمن نطاق بلدية أحد، و20 سيارة ضمن نطاق بلدية البيداء، و19 سيارة ضمن نطاق بلدية قباء، و13 سيارة ضمن نطاق بلدية العيون، و8 سيارات ضمن نطاق بلدية العاقول.

وأكدت الأمانة استمرار العمل في حصر ورفع السيارات والهياكل التالفة، وذلك بعد إشعار ملاكها من خلال وضع تحذيرات مكتوبة، لإعطائهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسميا من قبل اللجنة. وأوضحت الأمانة أن هناك لجنة مشكّلة من أمانة المدينة المنورة والمرور والبحث الجنائي تقوم برفع السيارات المهملة، ويتمثل دور الأمانة في حصر السيارات المهملة والهياكل التالفة عن طريق البلديات الفرعية والضواحي وإرسال الحصر إلى إدارة المرور والبحث الجنائي للتأكد من عدم تورط تلك السيارات بقضايا مرورية أو جنائية.

وتسعى أمانة منطقة المدينة المنورة للمحافظة على المظهر الحضري لأحياء وشوارع المدينة المنورة والتصدي لكافة أشكال التشوه البصري، فيما دعت الأمانة إلى أهمية التعاون والإبلاغ عن أي مظهر من مظاهر التشوه البصري أو أي مخالفات من خلال الاتصال على مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.