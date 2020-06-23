أكد رئيس مركز القهر بجازان جابر بن يحيى لـ«عكاظ»، أن حالة المصاب يحيى بن ملهي الشحني الذي سقط من مكان مرتفع بجبال القهر مستقرة.

جاء ذلك، خلال زيارة ابن يحيى للشحني في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان للاطمئنان على صحته؛ إذ يعاني من كسر في إحدى الفقرات بالظهر ضاغطة على الحبل الشوكي، وكسر في العرقوب الأيسر للقدم، ولا يزال منوماً.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت على نطاق واسع سقوط شخص من مكان مرتفع بجبال القهر ونجاته بأعجوبة لصعوبة وارتفاع الموقع.

وعلمت «عكاظ» أنه كان يتنزه مع مجموعة من الشباب في جبال القهر للاستمتاع بالمناظر والأجواء الخلابة قبل أن تنزلق قدمه ويسقط، إذ قام بانتشاله الدفاع المدني بمشاركة متطوعين وفريق فزعات التطوعي بالريث وتواجد الشرطة والهلال الأحمر السعودي.