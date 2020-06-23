قررت وزارة الحج إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن ذلك يأتي نظراً لما يشهده العالم من تفشٍّ لفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أكثر من (180) دولة حول العالم، وبلغ عدد الوفيات المتأثرة به نحو نصف مليون حالة وفاة، وأكثر من 7 ملايين إصابة حول العالم. وبناءً على ما أوضحته وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية حيال استمرار مخاطر هذه الجائحة وعدم توفر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفايروس حول العالم وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي، خصوصاً مع ارتفاع معدل الإصابات في معظم الدول وفق التقارير الصادرة من الهيئات ومراكز الأبحاث الصحية العالمية، ولخطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها.