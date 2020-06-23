أكدت لجنة الحج العليا في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن قرار المملكة بإقامة شعيرة الحج لهذا العام 1441هـ لحجاج الداخل من مختلف الجنسيات المقيمة وبأعداد محدودة وذلك نتيجة انتشار وباء كورونا المستجد وتفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية هو قرار يصب في مفهوم حفظ الدين والنفس، ويأتي ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية حفاظاً على سلامة الحجاج والمعتمرين. وبينت اللجنة أن كافة المسجلين الذين ثبتوا تسجيلهم لهذا العام لهم الأولوية في القبول موسم الحج القادم 1442 - 2021، وذلك حفظاً لحقوق من سجلوا لحج هذا العام، مشيرة الى أن مكاتبها مستمرة في استقبال استفسارت المراجعين على مدار العام.