أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بقرار وزارة الحج والعمرة المتعلق بحج هذا العام 1441هـ وإقامته بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وقال: إن قرار وزارة الحج الذي لاقى مباركةً إسلاميةً ودولية، جاء حرصاً على سلامة المسلمين، ومجنباً إياهم الأخطار، من منطلق حرص القيادة على سلامة عامة الناس، وسلامة مواطني المملكة والمقيمين على أرضها، وبذلها الغالي والنفيس في المحافظة على صحة وسلامة البلاد والعباد من أي أخطار خصوصاً تفشي الأمراض، وفي ظل هذه الجائحة التي يشهدها العالم المتعلقة بـ«كورونا»، وما بذلته المملكة من جهود لمكافحة هذا الفايروس.