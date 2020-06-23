* مثلما توقعت «عكاظ» أمس، فقد قفز إجمالي عدد الإصابات بفايروس كوفيد-19 حول العالم فوق حاجز 9 ملايين نسمة، ليسجل 9.064.749 بعد ظهر الإثنين. وبلغ عدد الوفيات حتى الساعات الـ 24 الماضية 470981 وفاة. ويزحف عدد المتعافين بتؤدة ليزيد على نصف عدد الإصابات، إذ بلغ أمس 4.849.164 متعافياً حول العالم.* ارتفع معدل الإصابات في ألمانيا أمس لليوم الثالث على التوالي، بعدما تم تأكيد إصابة أكثر من 1300 شخص في مسلخ للحوم بمقاطعة نورث راين-وستفاليا. وقفز معدل التفشي (الأحد) من 1.79 (السبت) إلى 2.88 (الأحد). وأعلنت السلطات الصحية 602 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 المنتهية الإثنين. ويبلغ بذلك العدد الكلي للإصابات في ألمانيا 191272 إصابة.* أعلنت مؤسسة غرينبيس الأمريكية، في بيان أمس الأول، أن المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام، أو التي تستخدم مرة فقط يمكن استخدامها بأمان خلال جائحة كورونا، بشرط التقيد بوسائل النظافة العادية. وذكرت أن أكثر من 100 خبير حول العالم أكدوا لها أنه يمكن تنظيف تلك الأواني بالصابون. وكان الفزع من الوباء حدا بكثيرين إلى استخدام الأكواب البلاستيكية والتخلص منها بعد استعمالها مرة واحدة فقط.* ذكرت السلطات المكسيكية أنها سجلت 1044 وفاة بالفايروس (الأحد). وارتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 180545 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 21825 وفاة. وأعلنت عمدة العاصمة تأجيل تنفيذ قرارات تخفيف قيود الإغلاق.* سجلت كوريا الجنوبية أمس 17 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهو الأقل منذ نحو شهر. وذكر معهد الحد من الأمراض أن العدد الكلي للإصابات ارتقع إلى 12438 إصابة.* أورد تلفزيون هونغ كونغ (الأحد) تسجيل 30 إصابة جديدة تُعتبر الأعلى منذ 3 أبريل الماضي. وأوضح أن معظم المصابين قادمون من باكستان والهند.* قالت الصين إنها رصدت 9 إصابات فقط خلال الساعات الـ 24 المنتهية الإثنين، وذلك في أول انخفاض لعدد الإصابات منذ اندلاع تفش جديد في بكين، في 11 يونيو الجاري.* أعلن مطار لندن سيتي (وهو غير مطار هيثرو) أنه استأنف الرحلات الجوية اعتباراً من الأحد. وقال بيان إن التدابير تشمل فحص درجات حرارة المسافرين، ووضع علامات أرضية لتوضيح مسافة التباعد الجسدي، واستخدام تطبيقات إلكترونية لمنع تكون الحشود.