بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورغ الكبرى الدوق هنري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للدوق، ولحكومة وشعب دوقية لوكسمبورغ الكبرى الصديق اطراد التقدم والازدهار.