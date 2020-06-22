كشف مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الداير يحيى بن حسن المالكي لـ«عكاظ» عن إغلاق خمسة مساجد بمحافظة الداير اعتبارا من 10/26 ولمدة 3 أسابيع احترازيا لمنع انتشار فايروس كورونا وبناء على ما رفعته الجهات الصحية بهذا الخصوص. مبينا أن مساجد أحياء حي الجازر وآل قطيل تم فتحها منذ أمس بعد أن تم إغلاقها بنفس المدة وبعد أن اتضح عدم خطورة الوضع في تلك الأحياء والقرى.

وعلمت «عكاظ»، أن المساجد التي أغلقت هي جامع الروضة، ومسجد الغبرات، ومسجد جابر متعب، ومسجد نيد خبارة، ومسجد سلمان جابر (المرفوع)، بعد اكتشاف عدة حالات مصابة بالفايروس وارتفاع نسبة الاشتباه بها، وهو ما دعا الجهات الصحية لإغلاقها مؤقتا بالتعاون مع إدارة المساجد.

وتشير المعلومات إلى أن أحياء الجازر وقرى آل قطيل تمت السيطرة فيها على وباء كورونا بعد كشف عدة حالات سابقة وأصبح الوضع الصحي مطمئنا، بينما واصلت الداير أرقام الإصابات المعلنة التي وصلت إلى 68 حالة منها 56 حالة نشطة، و12 حالة تعاف، ولا توجد أي وفيات ولله الحمد.