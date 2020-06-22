أكدت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أنها لن تتنازل عن حقها -المكتسب نظاماً- لمن يسيء لها أو لأي من مسؤوليها بغير وجه حق، حسب الإجراءات القانونية التي تكفلها لها الدولة، داعية من له حق أو شكوى، أن تكون الإجراءات -لتحقيق ذلك- عبر القنوات الرسمية المتبعة نظاما، مثمنة ومقدرة للجميع حرصهم ووطنيتهم.

وشددت الجامعة عبر حسابها في «تويتر»، على أنها تتابع باهتمام بالغ كل ما ينشر حولها في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وأنه يدرس بعناية من قبل الجهات المعنية، وأنها تتخذ الإجراءات المناسبة لضبط الأداء ومتابعته ومعالجة أي قصور؛ وفقاً لما يمليه النظام ومصلحة الوطن والجامعة.

وبشأن الإساءات التي تطال الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وتكون منسوبة لأحد منسوبي الجامعة، فإن الجامعة -ولكثرة اللغط حيال ذلك- توضح أن الإساءة والتشهير بالآخرين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي تعد جريمة معلوماتية ترتب حقاً خاصاً للمتضرر، ويحق له التقدم بشكواه للجهات المختصة بالنظر في هذه الجرائم حسب الاختصاص.

وأكدت الجامعة أنها تتابع ما يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي، وتستقبل الشكاوى ضد منسوبيها بهذا الشأن عبر البوابة الإلكترونية للجامعة، وتتخذ بشأنهم الإجراءات النظامية اللازمة؛ حماية للوظيفة العامة، وارتقاء بها عن السلوكيات غير المقبولة.