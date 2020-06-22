باشرت فرق الدفاع المدني في منطقة الباحة إخماد ثلاث حرائق في كل من محافظتي المندق وبلجرشي بمساهمة ١٢ فرقة، ونجحت الفرق في إطفاء حريق في مجموعة من الأعشاب والأشجار بقرية بالحكم في مساحة تقدر بنحو ٣٠٠×٣٠٠ متر، وشاركت فرق الدفاع المدني من مركز النصباء ودوس والبلد وبني حسن والقرى. وباشرت حادثة حريق في مركز دوس (عمضان) وشاركت في إخماد الحريق ثلاث فرق من مركز برحرح ومركز دوس وباشرت حادثة حريق في مركز شرى التابع لمحافظة بلجرشي وأسهمت في إطفاء الحريق فرق مركز بالشهم وطيلان والمركز الثاني وتم دعم الموقف بعدد ٤ وايتات مياه تابعة لفرع وزارة المياه.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني العقيد جمعان بن دايس الغامدي أن سرعة الرياح والأعشاب اليابسة أسهمت في انتشار الحرائق، وأهاب بالجميع في حال رغبتهم بالتخلص من الأعشاب والحشائش غير المرغوب فيها التنسيق مع الدفاع المدني على الرقم ٩٩٨ لتزويدهم بالإجراءات النظامية لتعزيز المحافظة على الغطاء النباتي.