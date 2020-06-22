أغلقت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم رقابة الأسواق ١٥ محلاً مهنياً مخالفاً في بارق.

وواصلت حملة معالجة التشوه البصري عملها بمصادرة المواد المعروضة خارج حدود المحلات وتحسين الواجهات.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن آل مبشر، أنه تم توجيه مراقبي قسم رقابة الأسواق بمواصلة الجولات الرقابية ومعالجة التشوهات البصرية التي تقوم بها بعض المحلات المخالفة، وقد قاموا بعدة جولات في المحافظة والمراكز التابعة أسفرت عن إغلاق ١٥ محلًا مخالفاً للاشتراطات البلدية ومتهاونة في أعمال النظافة العامة للمحلات مما أدى إلى تشوهات المظهر العام.

وأضاف أنه تم إلزامهم بعدم العرض خارج حدود المحلات للحد من التشوه البصري وتكثيف أعمال النظافة. مشيراً إلى إلزامهم بتوفير خدمة مدى بعد تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين. منوهاً باستمرار الجولات الرقابية في الصباح والمساء لرصد جميع المخالفات.