أطلقت الشبكة المتطورة نظام «تعليمي» الإلكتروني، الذي يعتمد على استخدام الوسائط الالكترونية وتسخير التقنيات الحديثة في الاتصال بين المعلمين والطلاب وبين الطلاب والمؤسسة التعليمية، ويأتي كجزء أساسي من رؤية المملكة 2030.

ونظام «تعليمي» متكامل وبتقنية عالية الجودة، ويختص بالتعليم عن بعد مع كافة المميزات والمتطلبات التي يمكن أن تطلبها أي منشأة تعليمية من خلال مراحلها التعليمية سواءً تعليم أو تدريب ليتشكل نظام متميز بمرونة تسلسل مراحله حسب ما يحتاجه الكيان التعليمي.

وصمم النظام بأيدي خبراء، ويواكب متطلبات المنشآت الأكاديمية بكافة أنواعها وأحجامها وتحليل المراحل من لحظة قبول الطالب في مقاعد المرحلة التعليمية أو التدريبية وحتى لحظة نجاح الطالب أو تخرجه من المرحلة بالكامل، وهو نظام يتناسب ويتشكل حسب المتطلبات مهما كانت الخصائص التي يمكن أن يحتويها كيان المنشأة.

ويخدم النظام مراكز التدريب، والمدراس والمعاهد، والمؤسسات التعليمية، كما أنه يمكّن الإداريون بعمل ومتابعة كافة أعمالهم وإدارة المؤسسات التعليمية بسهولة، ويستفيد من المعلمون من تحضير الدروس والمواد ومتابعة الواجبات والاختبارات بشكل سلس، ويساعد الطلاب على دراسة المواد والتحضير والمراجعة والاختبار وتحضير الجدول الدراسي، ويسمح النظام لأولياء الأمور بمتابعة درجات وسلوكيات أولادهم.

ويتكون نظام «تعليمي» من تطبيق إلكتروني يسهل التعامل معه، ويمكن ربطه بتطبيق الهاتف النقال (الجوال) بنفس واجهة التطبيق الإلكتروني، ويعمل النظام مع كافة الأنظمة دون أي مشاكل أو مواصفات خاصة، ويتناسب النظام مع كافة المتصفحات من دون مشكلات في النظام، إضافة إلى النظام قابل للتعديل والتطوير لأي منشأة تعليمية، وحسب المراحل التعليمية.

ويميز نظام «تعليمي» عن غيره أنه ليس نظام ثابت يجبر المنشآت التعليمية لتغيير إجراءاتها لتناسب النظام، بل يتشكل ليتناسب مع أي منشأة، إضافة إلى عدد من المميزات مثل: حماية قصوى من الاختراقات، وتقارير حسب الطلب، ويتغير ألوان الشاشة حسب الإنارة، وتحديد اللغة حسب كل مستخدم، وتحديد الصلاحيات للمجموعات أو المستخدمين، وفتح النظام من داخل الموقع الإلكتروني للمنشأة.