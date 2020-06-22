أشاد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ، بدور شباب وفتيات المنطقة في إنجاز عدد من الأعمال والمبادرات التطوعية خلال جائحة كورونا، واستثمار ما لديهم من مهارات في مساندة الجهات الحكومية والأهلية لمواجهة تحديات الأزمة والتقليل من آثارها المجتمعية.جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة الشباب بالمنطقة عبر الاتصال المرئي، بمشاركة أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي ، ومدير عام التعليم رئيس لجنة الشباب الاستاذ ناصر العبدالكريم، وعدد من أعضاء اللجنة.وأكد أمير المنطقة أهمية تحفيز الابتكار والابداع لدى الشباب وإيجاد آلية تساعدهم لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع واقعية وملموسة قابلة للتنفيذ دون عوائق.واطلع أمير المنطقة خلال اللقاء على تقرير عن مبادرات وأعمال الشباب التطوعية خلال جائحة كورونا، والتي شارك فيها أكثر من 240 شاب وفتاة ، شملت تنظيم المصلين في المسجد النبوي الشريف بالتعاون مع وكالة الرئاسة ، بالإضافة إلى المساهمة مع مبادرة خير المدينة في توزيع السلال الغذائية على المستفيدين، ونشر رسائل توعوية عن الجائحة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.وأوضح مدير عام التعليم رئيس لجنة الشباب ناصر العبدالكريم أن اهتمام ومتابعة أمير المنطقة في تذليل الكثير من الصعوبات التي تواجه الشباب والفتيات بالمنطقة كان له الأثر الإيجابي في استثمار طاقاتهم لما يعود عليهم بالنفع، مشيراً إلى أنه جرى خلال اللقاء مناقشة برامج لجنة الأعمال وجهود الجهات الحكومية في دعم وتسهيل تنفيذ هذه البرامج.