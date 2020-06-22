صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري ، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن القبض على تشكيل عصابي مكون من (ثلاثة مقيمين من جنسية عربية، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع )، لتورطهم بارتكاب (12) حادثة سطو على المنازل، في أحياء (العليا - السليمانية - المعذر - المنار) وامتهانهم سرقة ما بداخلها من مجوهرات وأجهزة ومقتنيات تقدر قيمتها بنصف مليون ريال، وضبط بحوزتهم جزء منها ، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.