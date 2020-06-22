بدأت فروع الهيئة العامة للزكاة والدخل والمنتشرة في ثماني عشرة مدينة ومحافظة على مستوى المملكة اليوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من شهر يونيو الجاري، في استقبال المكلفين والعملاء، وذلك طبقاً للإجراءات الاحترازية والبروتوكلات الوقائية للقطاع العام.

وأكدت الهيئة في ذات السياق أنها مستمرة في تقديم كافة خدماتها للمكلفين عن بُعْد لمن رغب بإنجاز خدماته إلكترونياً، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa ) الذي يقدم أكثر من 60 خدمة إلكترونية، وعبر الاتصال على الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) وعن طريق حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_Care ).